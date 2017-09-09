حماس ترفض قرار الاحتلال إغلاق مكاتب دائرة الأوقاف بالأقصى

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار ما يسمى بمحكمة الصلح الصهيونية إغلاق مكاتب لدائرة أوقاف القدس داخل باحة الحرم القدسي.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي، السبت، إن القرار مرفوض ويعد انتهاكا صارخا يضاف إلى انتهاكات الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى، ويهدف إلى فرض السيطرة الأمنية الصهيونية على مقدسات الشعب الفلسطيني.

وأكد برهوم على حق شعبنا الكامل في أرضه ومقدساته، وأنه لا يمكن التسليم بمعادلات الاحتلال أو سياسة الأمر الواقع التي يخطط لها ويعمل على فرضها.

وطالب برهوم أهلنا في القدس ومكونات شعبنا وصناع القرار في المنطقة بتكثيف الجهود والعمل بكل قوة من أجل مواجهة هذه المخططات العدوانية واعتماد استراتيجية موحدة لحماية القدس والمسجد الأقصى ووضع حد لانتهاكات الاحتلال.