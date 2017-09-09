شهيد و7 عمليات فدائية وإصابة 6 صهاينة خلال أسبوع

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

نفذت المقاومة الفلسطينية 7 عمليات فدائية أدت إلى إصابة 6 صهاينة، في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، وذلك خلال في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لعام 2017.

ففي مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة أصيب 3 جنود صهاينة بجراح مختلفة، بعد رشقهم بالحجارة في المواجهات التي اندلعت في المخيم، كما تعرض جندي صهيوني للإصابة بحجارة شبان الانتفاضة، ببلدة سلوان.

وفي قرية دير أبو مشعل برام الله، أصيب جندي صهيوني بجراح، عقب رشقه بالحجارة أثناء المواجهات في القرية، كما تعرض مغتصب للإصابة بجراح بعد رشقه بالحجارة من قبل شبان في وادي الجوز بالقدس.

وزعمت قوات الاحتلال الصهيوني، إحباطها عمليتي طعن في مدينة الخليل، ومدينة ومحافظة رام الله.

وخلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، استهدفت مجموعة من الشبان في الضفة المحتلة، دوريات قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بثلاثة عبوات ناسفة في معسكر قبة راحيل، وبيت إيل، دون أن يعترف الاحتلال بوقوع إصابات.

إلى ذلك، أصيب 21 مواطناً بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب، خلال المواجهات التي اندلعت في 69 نقطة مواجهة.

وشهدت هذه المواجهات إلقاء 8 زجاجات حارقة، في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر للعام 2017.

وسجل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، استشهاد الأسير الجريح رائد أسعد الصالحي (21 عامًا) من مخيم الدهيشة ببيت لحم متأثرا بجراح أصيب به خلال اعتقاله في 7/8/2017.

وخلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد قتيبة يوسف زهران (17 عاماً)، من بلدة علار بطولكرم، والذي استشهد بتاريخ 19/8/2017.

وبعد تسليم جثمان الشهيد زهران، لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين 9 شهداء من شهداء انتفاضة القدس، والشهداء المحتجزة جثامينهم هم:

1_ الاستشهادي القسامي عبد الحميد أبو سرور (19 عاماً) من مخيم عايدة -بيت لحم، استشهد بتاريخ 20/4/2016.

2_ محمد ناصر محمود الطرايرة (16 عاماً)، من الخليل، واستشهد بتاريخ 30/6/2016.

3_ القسامي محمد جبارة أحمد الفقيه (29 عاماً)، من صوريف – الخليل، واستشهد بتاريخ 27/7/2016.

4_ رامي محمد زعيم علي العورتاني (31 عاماً)، من نابلس، استشهد بتاريخ 31/7/2016.

5_ مصباح أبو صبيح (39 عاماً)، من سلوان بالقدس المحتلة، واستشهد بتاريخ 9/10/2016.

6_ فادي أحمد القنبر (28 عاما)، من القدس المحتلة، واستشهد بتاريخ 8/1/2017.

7_ الشهيد عادل حسن عنكوش (18 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

8_ الشهيد براء إبراهيم عطا (18 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

9_ الشهيد أسامة أحمد عطا (19 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 80 مواطناً فلسطينياً بينهم 31 طفلاً، وتركزت الاعتقالات في محافظات (الخليل، القدس، جنين، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، وبينهم أسرى محررين.

وأصدرت قوات الاحتلال خلال الأسبوع المنصرم، أكثر من 22 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.