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ناشطون يعيدون بناء مدرسة هدمها الاحتلال في بيت لحم

السبت 09 سبتمبر 2017 09:05 ص بتوقيت القدس المحتلة

ناشطون يعيدون بناء مدرسة هدمها الاحتلال في بيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أعاد ناشطون وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأهالي بيت لحم، بناء مدرسة جب الذيب شرق المدينة، والتي هدمها الاحتلال الصهيوني في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

وأفادت مصادر صحفية إن المواطنين أعادوا بناء خمس غرف صفية، مع سقف صفيحي، فجر اليوم السبت.

وحاولت قوات الاحتلال منع الأهالي من إعادة بناء المدرسة بالقوة، إلا أنهم أصروا على إعادة بنائها رغم المضايقات.

يذكر أن مدرسة جب الذيب أقيمت لخدمة الطلبة من الصف الأول حتى الرابع، وتتسع لـ64 طالبا، وتقع في منطقة تتوسط تجمعات سكانية.

ناشطون يعيدون بناء مدرسة هدمها الاحتلال في بيت لحم
ناشطون يعيدون بناء مدرسة هدمها الاحتلال في بيت لحم
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