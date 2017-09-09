ناشطون يعيدون بناء مدرسة هدمها الاحتلال في بيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أعاد ناشطون وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وأهالي بيت لحم، بناء مدرسة جب الذيب شرق المدينة، والتي هدمها الاحتلال الصهيوني في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

وأفادت مصادر صحفية إن المواطنين أعادوا بناء خمس غرف صفية، مع سقف صفيحي، فجر اليوم السبت.

وحاولت قوات الاحتلال منع الأهالي من إعادة بناء المدرسة بالقوة، إلا أنهم أصروا على إعادة بنائها رغم المضايقات.

يذكر أن مدرسة جب الذيب أقيمت لخدمة الطلبة من الصف الأول حتى الرابع، وتتسع لـ64 طالبا، وتقع في منطقة تتوسط تجمعات سكانية.