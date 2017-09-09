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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بـ 5 درجات

السبت 09 سبتمبر 2017 08:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بـ 5 درجات

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم السبت، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، حاراً نسبياً  إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل جافاً وشديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو جافاً وشديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة (11-4 عصرا).

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