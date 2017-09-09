الحية: الوحدة الحقيقية هي التي تؤمن بالشراكة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، إن الوحدة الوطنية الحقيقية هي التي تتسم بالصدق وتؤمن بالشراكة.



وشدد الحية، خلال حفل زفاف جماعي لـ(200 عريس وعروس) نظمته حركة"حماس" في المنطقة الغربية لرفح، مساء الجمعة، على ضرورة مُغادرة كافة معاني الفُرقة، وعدم الايمان بالشراكة، لأن القدس قبلتنا، وفلسطين أرضنا ووطننا جميعًا.



وقال الحية،: "طريقنا أن نكون موحدين على الثوابت، في وجه الاحتلال، ولا بد أن تتجه كل الجهود لنكون صادقين في وحدة وطنية حقيقة تؤمن بالشراكة، وتتحدى المشروع الصهويني؛ فالعدو ليس صديقا أو جارا أو حليفا".



ولفت إلى أن الفرح الجماعي يُجسد وحدة شعبنا الاجتماعية، والسياسية، والوطنية، وشعبنا يتوق لهذه المعاني أن تتحقق؛ شاكرًا كل من ساهم في اقامته ونجاحه.



وتخلل حفل الزفاف الذي شارك به الآلاف من بينهم شخصيات فصائلية وأهلية واعتبارية ووجهاء، العديد من الفقرات الفنية، والدبكة الشعبية، والمشاهد المسرحية، وتوزيع الهدايا النقدية والعينية.



وشدد الحية من وسط العرسان، على أن شعبنا خاصة في غزة يستحق الحياة والكرامة، وأن يقف الناس معه، لا أن يُحاصروه ويغلقوا الأبواب ويقطعوا الدواء عنه.



ونوه إلى أن فلسطين ستبقى الخندق الأول في الدفاع عن الأمة؛ لذلك أهلها يستحقون كل الدعم والمساعدة ليبقوا في الصف الأمامي دفاعًا عن هذه الأمة.



وأشار الحية إلى أن شعبنا يُصر على البقاء، وبناء البيوت ونزع الفرح من بين ثنايا الحصار؛ فهو شعبٌ جدير بالاحترام، والتقدير، لأنه مُصممٌ على الثبات والانتصار والوحدة.



ودعا عضو المكتب السياسي لحماس العالم لوضع حد للجرائم والقتل المُمارس على المسلمين بكل مكان، فهو مُستنكر ومُدان.