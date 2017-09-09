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الإحتلال ينذر بهدم 11 منزلاً شرق قلقيلية

السبت 09 سبتمبر 2017 01:56 ص بتوقيت القدس المحتلة

الإحتلال ينذر بهدم 11 منزلاً شرق قلقيلية

قناة الأقصى

قالت مصادر محلية فلسطينية في قرية جيت شرق مدينة قلقيلية، شمال القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال اقتحمتها فجر الجمعة، وسلّمت عدداً من سكانها إخطارات بهدم منازلهم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال سلّمت 11 مواطناً من أهالي القرية إنذارات بهدم منازلهم، وأنه "تم تحديد موعد الـ 27 من الشهر الجاري لتقديم اعتراضات على قرارات الهدم أمام المحاكم الصهيونية".

ونقلت تقارير عن عضو المجلس القروي في جيت، عمر خميس يامين قوله إن "المجلس سيعمل مع الجهات الفلسطينية المختصة وأهالي القرية لوقف إخطارات الهدم الجديدة".

وأشار يامين في تصريح إلى أن القرية التي تقع في منطقة (ج) والتي تخضع لسيطرة إدارية وأمنية صهيونية، تعاني من أزمة سكنية وأن المنازل التي صدرت بحقها أوامر هدم بنيت في أراضي القرية خارج المخطط الهيكلي للقرية.

وأشار إلى أن المنازل المهددة بالهدم تقع شمال القرية وجنوبها، على مقربة من مستوطنتي "كدوميم" و"جلعاد"، مضيفاً "لا أستبعد أن تكون أوامر الهدم التي تم توزيعها اليوم تمت بتحريض من المستوطنين، الذين يخططون للاستيلاء على هذه أراضي القرية لتوسيع المستوطنات".

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