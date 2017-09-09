حماس بغزة تتضامن مع مسلمي الروهينجا وتدعو لنصرتهم

قناة الأقصى

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شمال قطاع غزة ظهر الجمعة، وقفتين تضامنيتين مع المسلمين في بورما واستنكاراً لما يمارس ضدهم من جرائم وانتهاكات.

واحتشد مئات الفلسطينيين أمام مسجد الخلفاء وسط معسكر جباليا بعد صلاة الجمعة، رافعين لافتات التضامن مع مسلمي الروهينجا.

وأكد القيادي في حركة حماس الدكتور أسامة حماد على ضرورة توحيد الجهود من أجل العمل على نصرة المسلمين في بورما وتقديم المساعدات والدعاء لهم.

كما شدد القيادي في الحركة محمد أبو عسكر على ضرورة الدفاع عن المسلمين الذين تمارس الانتهاكات في حقهم.

وفي منطقة جباليا النزلة، شارك المئات في وقفة تضامنية دعت لها حركة حماس احتجاجا على المجازر المرتكبة بحق مسلمي بورما.

ورفع المحتشدون لافتات تعبر عن استهجان المجازر، متسائلين عن غياب الدعوات لمحاربة الإرهاب الذي يتعرض له مسلمو الروهينجا.

واستنكر القيادي بالحركة ناصر معروف دعم الاحتلال للبوذيين بالسلاح الذي يُقتل به المسلمون، داعياً الله أن ينصر المسلمين في وجه الظالمين.

وفي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقفة تضامنية مع مسلمي بورما.

وشارك في الوقفة التضامنية مئات المواطنين الذين حملوا لافتات حملت شعارات تضامنية ودعوات للمسلمين لنصرة مسلمي ميانمار.

وبدوره استنكر القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، الهجمات على مسلمي أراكان.

وأدان الرقب الموقف العربي الإسلامي المنبطح وتقاعسهم عن نصرة إخوانهم في آراكان.

وانطلقت مساء الجمعة مسيرة جماهيرية غاضبة في مدينة جباليا شمال غزة، تنديداً بالمجازر التي ترتكب بحق المسلمين في مينمار.

وشارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حماس في بيت لاهيا، رافعين لافتات تظهر صور المذابح الإجرامية ضد المسلمين في مينمار.

وكان مئات في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة شاركوا في وقفة تضامنية مع مسلمي بورما, دعت لها حركة حماس.

وفي مناطق مختلفة من قطاع غزة خرجت عشرات الوقفات والمسيرات ظهر اليوم دعماً للمسلمين الذين يتعرضون للمجازر في بورما.