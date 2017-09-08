الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين زهران والصالحي

سلّمت سلطات الاحتلال مساء الجمعة جثماني الشهيدين قتيبة زياد زهران من بلدة علار في محافظة طولكرم والأسير رائد الصالحي من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، في طولكرم بأن سلطات الاحتلال سلّمت عائلة الشهيد زهران (17 عامًا) جثمانه على حاجز 104 العسكري غربي مدينة طولكرم.

وفي بيت لحم، أفاد مراسلنا، بأن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد الصالحي (21عامًا) من مخيم الدهيشة على حاجز "300".

وأوضح أن طواقم الهلال الأحمر تسلمت الجثمان ونقلته إلى مستشفى "الحسيني".

ومن المقرر أن يوارى جثماني الشهيدين زهران والصالحي الثرى في بلدتيهما غدًا السبت.

واستشهد الفتى زهران بعد محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز "زعترة" جنوبي نابلس في 19 أغسطس الماضي، فيما استشهد الأسير الصالحي داخل مستشفى هداسا عين كارم في 3 سبتمبر بعد نحو شهر من إصابته برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله بمخيم الدهيشة.