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بالصور : وصول "حُجاج المكرمة" إلى غزة

الجمعة 08 سبتمبر 2017 08:30 م بتوقيت القدس المحتلة

وصول "حُجاج المكرمة" إلى غزة

وصل حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين من أهالي الشهداء إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مساء الجمعة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وأفاد مراسلنا، بأن طلائع الحُجاج وصلت إلى القطاع في حدود الساعة 18:30 بتوقيت فلسطين، وكانت هناك مراسم للاحتفاء بهم نظمتها وزارة الداخلية في غزة.

وكان مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة محمد سلامة أوضح في تصريحات صحفية، أن حجاج المكرمة البالغ عددهم 500 حاج وصلوا أمس الخميس عبر طائرتين إلى مطار القاهرة انطلاقًا من مطار محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وغادر حجاج المكرمة في 27 أغسطس الماضي قطاع غزة عبر معبر رفح متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ومن المقرر أن تنطلق قوافل حجاج القرعة باتجاه قطاع غزة يوم الأحد المقبل، إذ سيغادرون الأراضي الحجازية عبر ثلاث طائرات إلى مطار القاهرة الدولي.

وسيصل الحجاج معبر رفح البري صباح الاثنين، وفق الجدول المعّد مسبقًا مع الجانب المصري.

وكانت هيئة المعابر والحدود في غزة أعلنت عن فتح معبر رفح خمسة أيام لعودة حجاج المكرمة السعودية لذوي الشهداء وبقية الحجاج.

وقال الناطق باسم الهيئة هشام عدوان في تصريح صحفي: إنّ "الجانب المصري أبلغهم بفتح معبر رفح في اتجاه واحد الجمعة لعودة حجاج المكرمة، ومن الإثنين حتى الخميس لعودة بقية الحجاج".

ونفى عدوان وجود أي معلومات بشأن فتح المعبر للحالات الإنسانية العالقة في غزة أو خارجها.

وبلغ العدد الكلي لحجاج بيت الله الحرام من غزة إلى نحو 2900 حاج وحاجة هذا العام، بالإضافة إلى 500 حاج من أهالي الشهداء.

 

وصول "حُجاج المكرمة" إلى غزة
وصول "حُجاج المكرمة" إلى غزة
وصول "حُجاج المكرمة" إلى غزة
وصول "حُجاج المكرمة" إلى غزة
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