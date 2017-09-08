الاتحاد الأوروبي يشجب إخلاء عائلة شماسنة من بيتها بالقدس

شجبت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بقوة إخلاء عائلة شماسنة من بيتها في حي الشيخ جراح في شرقي القدس المحتلة في الخامس من أيلول الجاري.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في بيان الجمعة إن "هذا الإخلاء للعائلة هو الأول في الشيخ جراح منذ ثمانية أعوام، كما أن هنالك تسريعًا لخطط تتعلق بالمستوطنات بالإضافة إلى إخلاء منازل أخرى".

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا مراراً وتكراراً سلطات الاحتلال إلى أن تقوم بإعادة النظر في هذه القرارات.

وأوضح أن عائلة شماسنة التي عاشت في بيتها لمدة (53 عاماً) هي إحدى العائلات المقدسية التي تواجه تهديداً بالإخلاء من بيوتها، ويبلغ عددها 180 عائلة على الأقل وتقطن في شرقي القدس خاصةً في حي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وبيت صفافا.

وذكرت في بيانها، ببيانات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، حيث كرر الاتحاد الأوروبي خلالها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الصهيونية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت.

وأشارت إلى أن "النشاط الاستيطاني في شرقي القدس يهدد بشكل جدي إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين". على حد تعبير البيان.

واضاف البيان "أن سياسة الاستيطان هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم".