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إصابة شاب بعيار معدني في مواجهات بكفر قدوم

الجمعة 08 سبتمبر 2017 06:21 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة شاب بعيار معدني في مواجهات بكفر قدوم

أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في صدره، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم"، المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفاد مراسلنا، بأن الشاب أصيب في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وسط إطلاق الأعيرة "المطاطية"، عقب انطلاق المسيرة مباشرة، مشيرا إلى أن حالته وصفت بالطفيفة وعولجت ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد أن الاحتلال بدأ مؤخرا بتفعيل استخدام "وحدة التجميع 636" التي أوكلت إليها تصوير الفاعلين في المسيرات المناهضة للاستيطان، عبر تخصيص عدد من جنوده لالتقاط صور فوتوغرافية وفيديو، عن طريق طائرتين صغيرتين توجهان عن بعد.

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