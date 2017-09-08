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أدى صلاة الغائب على أرواحهم

هنية يطالب بوضع حد للجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينغا

الجمعة 08 سبتمبر 2017 04:55 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يطالب بوضع حد للجرائم المرتكبة بحق مسلمي الروهينغا

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم الجمعة، بوضع حد للجرائم التي ترتكب بحقهم، مؤكدا وقوف شعبنا الفلسطيني إلى جانبهم.

وأمّ هنية بعد صلاة الجمعة المصلين في صلاة الغائب على شهداء مسلمي الروهينغا ودعا لهم.

ودعا رئيس المكتب السياسي، المؤسسات الدولية إلى التدخل لوقف المجزرة الممتدة زمانًا ومكانا ضد المسلمين في ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان، ما أثار موجة من الإدانات في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما من المسلمين.

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن ضحايا الإبادة. لكن الناشط عمران الأراكاني قال في تصريحات صحفية إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلا، و6 آلاف و541 جريحا من الروهنغيا، منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى أول أمس الأربعاء.

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