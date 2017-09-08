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تقديم لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو الجمعة

الجمعة 08 سبتمبر 2017 07:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

تقديم لائحة اتهام ضد زوجة نتنياهو الجمعة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أبلغ المستشار القضائي للحكومة الصهيوني أفيخاي مندلبيت، زوجة رئيس حكومة الكيان، سارة نتنياهو، أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضدّها، الجمعة، في التجاوزات المنسوبة إليها بقضية مقريِّ إقامتهما.

ومما يرد في لائحة الاتهام، طلب وجبات ثمينة من الطعام، من مطاعم فاخرة، تقدر بعشرات آلاف الشواقل، بشكل غير قانوني.

يذكر أن الشرطة الصهيونية أوصت قبل سنة بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، ولكن النيابة، طلبت الاستمرار بالتحقيقات.

ونقلت كذلك القناة الثانية العبرية، الخميس، عن نيّة الشرطة استدعاء بنيامين نتنياهو للتحقيق معه بعد التحقيق مع رجل الأعمال الصهيوني، أرنون ميلتشين.

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