حجاج مكرمة شهداء غزة يغادرون المدينة المنورة

قناة الأقصى

غادر حجاج بيت الله الحرام المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوي شهداء فلسطين من أبناء قطاع غزة مساء الخميس، الأراضي السعودية متجهين إلى مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يصل الحجاج إلى مطار القاهرة في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، ومن ثم سيغادرون مصر وصولا إلى قطاع غزة صباح اليوم.

وأعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن السلطات المصرية أبلغتها نيتها فتح معبر رفح البري خمسة أيام لعودة حجاج المكرمة السعودية لذوي الشهداء وبقية الحجاج.

وبحسب الهيئة، فإن الجانب المصري أبلغهم بفتح المعبر رفح في اتجاه واحد الجمعة، لعودة حجاج المكرمة، إضافة إلى إعادة فتحه من الاثنين إلى الخميس المقبلين أيضا لعودة بقية الحجاج.