الاحتلال يسلم جثمان الشهيد قتيبة زهران مساء اليوم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

من المقرر أن تسلم قوات الاحتلال الصهيوني، جثمان الشهيد الفتى قتيبة زهران (17 عاما) من بلدة علار في محافظة طولكرم، مساء اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة إن الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد زهران الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على حاجز 104 غرب مدينه طولكرم.

واستشهد الشاب قتيبة زياد زهران من علار قضاء طولكرم، برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة المحتلة، ابنها الشهيد قتيبة زياد زهران، وقالت إنه أحد كوادرها الذين تربوا على حب الوطن والدفاع عنه مهما كلف ذلك من ثمن.