  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد قتيبة زهران مساء اليوم

الجمعة 08 سبتمبر 2017 05:38 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد قتيبة زهران مساء اليوم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

من المقرر أن تسلم قوات الاحتلال الصهيوني، جثمان الشهيد الفتى قتيبة زهران (17 عاما) من بلدة علار في محافظة طولكرم، مساء اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة إن الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد زهران الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على حاجز 104 غرب مدينه طولكرم.

واستشهد الشاب قتيبة زياد زهران من علار قضاء طولكرم، برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة المحتلة، ابنها الشهيد قتيبة زياد زهران، وقالت إنه أحد كوادرها الذين تربوا على حب الوطن والدفاع عنه مهما كلف ذلك من ثمن.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
526f8e1cc44b9dc23b6998fb0d02f2a2

الاحتلال يعتقل شابا من جنين
a2d62e424838a11383ae981bc7c3333d

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل قباطية

الاحتلال اعتقل 15 فلسطينية بينهن 4 قاصرات خلال آب/أغسطس
45545454454

الاحتلال يعتقل شابًا قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل بزعم حيازته سكينًا
سجون الاحتلال الأسرى

الإهمال يفتك بالأسرى و212 شهيداً ارتقوا داخل سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

منذ 9 ساعات

حماس تدين الغارات الصهيونية على سورية
منذ 13 ساعة

حماس تدين جرائم الإبادة ضد مسلمي الروهينغا
منذ 14 ساعة

فتح معبر رفح 5 أيام لعودة الحجاج
منذ 20 ساعة

مواجهات واعتقال 13 مواطنا بالضفة
منذ 20 ساعة

مأساة الروهينغيا.. وصمة عار على جبين الإنسانية
منذ 14 ساعة

بحر يطالب بالتحرك العاجل لإنقاذ مسلمي بورما

مقالات

من سيوقف الاستيطان اليهودي؟

من سيوقف الاستيطان اليهودي؟

د. فايز ابو شمالة
لقاء ماورير والسنوار

لقاء ماورير والسنوار

د. عصام شاور
المس بالهدوء على حدود غزة

المس بالهدوء على حدود غزة

إياد القرا
أزمة المثقف العربي ودوره المفقود

أزمة المثقف العربي ودوره المفقود

إبراهيم المدهون