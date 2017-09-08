الاحتلال يعتقل شابا من جنين

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الخميس، شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد مداهمة منزله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد وجيه اديب زيود (24عاما) بعد مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.