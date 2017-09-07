وقفة تضامنية في عمّان مع أقلية الروهينغا المسلمة

قناة الأقصى - عمّان

ندد مشاركون في وقفة نظمتها الحركة الإسلامية في الأردن، بالصمت الدولي تجاه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا في بورما، مطالبين بتحرك عربي إسلامي ودولي لنصرة مسلمي بورما.

واستنكر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة في الوقفة التضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في عمّان، الخميس، صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه ما يرتكب بحق مسلمي بورما من جرائم إبادة، مؤكداً على موقف الشعب الأردني وانتصاره لقضايا أمته والمسلمين، مطالبا بتحرك رسمي عربي ودولي لنصرتهم.

من جهته، طالب النائب مصطفى العساف الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف المجازر غير المسبوقة بحق أقلية الروهينغا، مطالباً الحكومة بموقف رسمي عاجل يعبر عن نبض الشعب الأردني بالانتصار لمسلمي بورما ووقف الظلم الذي يرتكب بحقهم.

ودعا مجلس النواب إلى التحرك تجاه البرلمانات الدولية لنصرة مسلمي الروهينغا ودفع دول جوار بورما لنصرتهم وإغاثتهم‪.

وفي كلمة باسم حزب جبهة العمل الإسلامي طالب المهندس مراد العضايلة بتحرك رسمي أردني تجاه الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لوضع حد للمجازر التي ترتكب ضد مسلمي الروهينغا مع التحرك الشعبي وتحرك العلماء والمنظمات الدولية لنصرتهم.

وأشار إلى أن حزبه سلّم مذكرة لمقر الأمم المتحدة في عمان للمطالبة بتحرك أممي تجاه قضية مسلمي بورما.

بدوره، طالب الأمين العام لحزب الشورى الإسلامي فراس العبادي الدول العربية والإسلامية القيام بواجب نصرة مسلمي الرهينغا، وعقد قمة عربية إسلامية لوقف المجازر بحقهم.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالإرهاب الذي يمارس بحق مسلمي بورما، معبرين عن رفضهم التام لكل أشكال التمييز العرقي وارتكاب المجازر بحقهم.