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دعت أبناء الأمة والمجتمع الدولي لوقفها

حماس تدين جرائم الإبادة ضد مسلمي الروهينغا

الخميس 07 سبتمبر 2017 04:43 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تدين جرائم الإبادة ضد مسلمي الروهينغا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن ما يجري ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار من جرائم هو بمثابة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

واستنكر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، بشدة الصمت الدولي تجاه تلك الجرائم المروعة والانتهاكات.

وأهاب برهوم بكل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الدولية للإسراع في الوقوف إلى جانب هؤلاء المظلومين والمقهورين وإغاثتهم وإنهاء معاناتهم.

وطالب المجتمع الدولي وصناع القرار بالإسراع والتدخل لوقف هذه المجازر والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم الدولية.

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