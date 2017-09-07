حماس : إحالة موظفي الزراعة بغزة للتقاعد ضرب لمقومات صمود شعبنا

قناة الأقصى - غزة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن قرار رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله إحالة موظفي وزارة الزارعة في قطاع غزة إلى التقاعد الإجباري تأكيد على إمعانهم في ضرب مقومات صمود شعبنا واستهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وأكد برهوم في صريح صحفي أن هذا القرار تقاطع خطير مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف زيف نواياهم في الحديث عن الشراكة والمصالحة.

ودعا برهوم إلى مواجهة هذه السياسات والمخططات المزدوجة التي تستهدف شعبنا ووحدته، ووضع حد لهذه الإجراءات القمعية والتعسفية عبر صياغة حالة وطنية فلسطينية موحدة.