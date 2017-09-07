فتح معبر رفح 5 أيام لعودة الحجاج

قناة الأقصى - غزة

أعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن السلطات المصرية أبلغتها نيتها فتح معبر رفح البري خمسة أيام لعودة حجاج المكرمة السعودية لذوي الشهداء وبقية الحجاج.

وبحسب الهيئة، فإن الجانب المصري أبلغهم بفتح المعبر رفح في اتجاه واحد غد الجمعة، لعودة حجاج المكرمة، إضافة إلى أن السلطات المصرية ستعيد فتح المعبر من الاثنين إلى الخميس المقبلين أيضا لعودة بقية الحجاج.

الجدير ذكره أن السلطات المصرية تغلق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بشكل دائم، وتفتحه استثنائيا عدة مرات في العام، الأمر الذي يفاقم من حدة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ 11 عاما.