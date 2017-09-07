قطر تؤكد استمرار دعمها لغزة

تبادل وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك خلال اتصال جرى بينهما الليلة الماضية.

وشدد الوزير على موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدا استمرار دعم قطر لقطاع غزة وأهله.

وأكد الوزير على مواصلة قطر جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الجهود القطرية, وعبر عن عظيم الشكر والتقدير لمواقف قطر الأصيلة إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وجهودها المتواصلة في دعم أهلنا في قطاع غزة, مؤكدا على أسمى معاني الوفاء لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا التي وقفت مع غزة وأهلها في أحلك الظروف.

ورحب هنية بجهود قطر لتحقيق المصالحة الوطنية وكافة الجهود التي تصب في استعادة وحدة الشعب الفلسطيني.