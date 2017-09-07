مخطط لبناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ما يسمى بـ "لجنة التنظيم والبناء" في مدينة القدس المحتلة، من المقرر أن تصادق بعد أيام على ترخيص لبناء 176 وحدة اسكان لليهود في قلب حي جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الحديث يدور عن توسيع كبير لمستوطنة "نافيه تسيون"، التي أقيمت قبل 6 سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حاليا 91 منزلا، وفي حال المصادقة على توسيعها ستصبح أكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة.

وذكرت أن أكبر مستوطنة يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس حاليا، هي "معاليه هزيتيم" التي تعيش فيها 200 عائلة يهودية، مشيرة إلى أنه تم تقديم طلب البناء في جبل المكبر من قبل شركة "شميني"، التي تملكها عدة شركات أجنبية مسجلة في استراليا، وجزر كايمان، والولايات المتحدة.

وأوضحت "هآرتس"، أن التقدير في حركة "سلام الآن" يسود بأن رجل الأعمال اليهودي – الاسترالي كيفين برمايستر يقف وراء هذه الشركة، كما أن رجل الاعمال الإسرائيلي رامي ليفي يملك 15% من أسهم الشركة.

وكان قد اشترى الأرض في جبل المكبر، في سنوات السبعينيات، المقاول رحاميم ليفي/ وواجهت شركة "ديغل" التي بنت المشروع مصاعب مالية بسبب عدم نجاحها بتسويقه، بسبب قربه من الحي الفلسطيني.