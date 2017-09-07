  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

مخطط لبناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر بالقدس

الخميس 07 سبتمبر 2017 10:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

مخطط لبناء 176 وحدة استيطانية في جبل المكبر بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ما يسمى بـ  "لجنة التنظيم والبناء" في مدينة القدس المحتلة، من المقرر أن تصادق بعد أيام على ترخيص لبناء 176 وحدة اسكان لليهود في قلب حي جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الحديث يدور عن توسيع كبير لمستوطنة "نافيه تسيون"، التي أقيمت قبل 6 سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حاليا 91 منزلا، وفي حال المصادقة على توسيعها ستصبح أكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة.

وذكرت أن أكبر مستوطنة يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس حاليا، هي "معاليه هزيتيم" التي تعيش فيها 200 عائلة يهودية، مشيرة إلى أنه تم تقديم طلب البناء في جبل المكبر من قبل شركة "شميني"، التي تملكها عدة شركات أجنبية مسجلة في استراليا، وجزر كايمان، والولايات المتحدة.

وأوضحت "هآرتس"، أن التقدير في حركة "سلام الآن" يسود بأن رجل الأعمال اليهودي – الاسترالي كيفين برمايستر يقف وراء هذه الشركة، كما أن رجل الاعمال الإسرائيلي رامي ليفي يملك 15% من أسهم الشركة.

وكان قد اشترى الأرض في جبل المكبر، في سنوات السبعينيات، المقاول رحاميم ليفي/ وواجهت شركة "ديغل" التي بنت المشروع مصاعب مالية بسبب عدم نجاحها بتسويقه، بسبب قربه من الحي الفلسطيني.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (2)

فرنسا تدين طرد الاحتلال لعائلة شماسنة بالقدس
التقاط

إخطارات إخلاء لـ6 عائلات فلسطينية بالشيخ جراح بالقدس
21271059_1687287614622980_1736692369044454777_n

الاحتلال يُخلي عائلة شماسنة من منزلها بالقدس
1280x960

مخطط لبناء 3 مستوطنات في القدس
20992968_1705621296181431_7870741021617584006_n

الاحتلال يعتقل شابا بالقدس بزعم حيازته لسكين

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

مواجهات واعتقال 13 مواطنا بالضفة
منذ ساعتين

مأساة الروهينغيا.. وصمة عار على جبين الإنسانية
منذ 15 ساعة

الإهمال يفتك بالأسرى و212 شهيداً ارتقوا داخل سجون الاحتلال
منذ 14 ساعة

بركة يدعو لدعم حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير
منذ 19 ساعة

رابطة علماء فلسطين تنتصر لمسلمي "الروهينغا"
منذ الأمس

تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى انتهاء إجراءات محاكمته

مقالات

قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

د. عماد الحديدي
غوتيريش وانعدام التوازن

غوتيريش وانعدام التوازن

د. عصام شاور
الواقعية السياسية في خطاب السنوار

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

خالد معالي
السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

عماد زقوت