مواجهات واعتقال 13 مواطنا بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم، عددا من الشبان خلال مداهمات، في مدن عدة بالضفة المحتلة.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب مدينة جنين واعتقلت مواطنا فيما اندلعت مواجهات واسعة، فيما اعتدى جنود الاحتلال على المواطنين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عطا الله سلام الطيراوي من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي طوباس شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عامر صوافطة بعد تفتيش منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال بناية سكنية تعود لعائلة شاهين في مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، وداهمت عرسا لأحد المواطنين وفتشت منازلا كما اعتقلت اثنين من المواطنين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت العرس وقامت بتخريبه والاعتداء بالضرب على أفراد من العائلة، ما أدى لإصابة شابين بجراح بفعل اعتداءات الجنود، كما اعتقلت مواطنا ونجله من أفراد العائلة.

وفي مدينة دورا، صادرت قوّات الاحتلال أجهزة حواسيب وهواتف خليوية من منزل عائلة الأسير جهاد محمد عبد الغني المصري بعد اقتحامه وتفتيشه فجرا.