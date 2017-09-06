بركة يدعو لدعم حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير

قناة الأقصى

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لقاء معايدة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور وفد من علماء الدين وممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية، وعدد من فعاليات مخيم البص.

وطالب ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة الدولة اللبنانية بضرورة وضع استراتيجية موحدة لدعم حق العودة ومواجهة مشاريع التوطين والتهجير، داعياً إلى التمسك بوكالة الأونروا كونها الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني.

وجدد بركة مطالبته للدولة اللبنانية بحوار جاد من أجل مقاربة أوضاع اللاجئين من كل جوانبها السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية الاقتصادية، وألا تقتصر على الجانب الأمني فقط.

وشدد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية بامتياز وهي جوهر القضية الفلسطينية وأن الحل العادل لها يكون بعودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية في فلسطين.

وأكد بركة حرص حركة حماس على المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها وعلى تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وجدد بركة تمسك حركة حماس بخيار المقاومة حتى التحرير والعودة، مؤكدا أن خيار المقاومة والانتفاضة هو الخيار الوحيد الذي يُجمع عليه شعبنا الفلسطيني، وهذا ما حصل في ثورة الأقصى الشهر الماضي.