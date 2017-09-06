مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى صباح اليوم

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن 41 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى ونفذوا جولات استفزازية في الباحات وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ولفتت إلى تواجد عدد من المصلين وطلبة العلم في الباحات، حيث تصدوا للاقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي بغرض فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة.