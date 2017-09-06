هآرتس: ترمب يلتقي بنتنياهو وعباس في غضون أسبوعين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة محمود عباس خلال أسبوعين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء سيكون أول اجتماع بين ترمب ونتانياهو وعباس منذ زيارته للضفة والأراضي المحتلتين في مايو الماضي.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن المحادثات مع نتانياهو وعباس ستتمحور في نقاش مبادرة السلام.

وقال مسؤولين صهاينة وفلسطينيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب الحساسية الدبلوماسية للأمر إن هناك مفاوضات جارية بشأن الموعد النهائي للاجتماع الذي سيعقد على الأرجح بين 17 إلى 19 سبتمبر المقبل.