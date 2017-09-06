الاحتلال يعتقل 13 مواطناً بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات ومداهمات، الليلة الماضية، في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من مدن رام الله والخليل وطولكرم والقدس المحتلة.

من مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال النائب عن حركة "حماس" ، عبد الرحمن زيدان، بعد مداهمة و تفتيش منزله في بلدة دير الغصون، إضافة لاعتقالها الشيخ عمار مناع، والأستاذ نافذ أبو عبيد، وقد أُفرج عنهم لاحقا في صبيحة هذا اليوم.

ومن مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد يوسف من قرية بتين، كما اعتقلت الشاب يوسف عوض الطبال من قرية عابود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام بلال المصري من منزله في حارة الشيخ مسلم في مدينة نابلس فجر اليوم.

إضافة لذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج محمد موسى الرجوب، خلال عودته من اداء فريضة الحج عبر معبر الكرامة، كما اعتقلت الشاب محمد اعبيد من منطقة دائرة السير.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضرار محمد شماسنة ووالده من أمام المنزل المصادر في حي الشيخ جراح، كما اعتقلت الشاب محمد العربي من مخيم شعفاط.