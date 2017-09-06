  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

خلال حملة دهم واسعة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً بالضفة المحتلة

الأربعاء 06 سبتمبر 2017 08:02 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات ومداهمات، الليلة الماضية، في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من مدن رام الله والخليل وطولكرم والقدس المحتلة.

من مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال النائب عن حركة "حماس" ، عبد الرحمن زيدان، بعد مداهمة و تفتيش منزله في بلدة دير الغصون، إضافة لاعتقالها الشيخ عمار مناع، والأستاذ نافذ أبو عبيد، وقد أُفرج عنهم لاحقا في صبيحة هذا اليوم.

ومن مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد يوسف من قرية بتين، كما اعتقلت الشاب يوسف عوض الطبال من قرية عابود.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام بلال المصري من منزله في حارة الشيخ مسلم في مدينة نابلس فجر اليوم.

إضافة لذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج محمد موسى الرجوب، خلال عودته من اداء فريضة الحج عبر معبر الكرامة، كما اعتقلت الشاب محمد اعبيد من منطقة دائرة السير.

وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضرار محمد شماسنة ووالده من أمام المنزل المصادر في حي الشيخ جراح، كما اعتقلت الشاب محمد العربي من مخيم شعفاط.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb (2)

فرنسا تدين طرد الاحتلال لعائلة شماسنة بالقدس
ْ

مواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال لوسط رام الله
التقاط

بلدية أم الفحم تحمل الاحتلال مسئولية استشراء الجريمة
التقاط

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين من الطور وسلوان
التقاط

توغل محدود لآليات الاحتلال شرق غزة

الأخبار الرئيسية

منذ 12 ساعة

إصابة خطرة لشاب دهسه مستوطن جنوب بيت لحم
منذ 15 ساعة

رئيس الصليب الأحمر: لقائي مع "السنوار" كان مثمرًا
منذ الأمس

مواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال لوسط رام الله
منذ 20 ساعة

اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة
منذ الأمس

الاحتلال يُخلي عائلة شماسنة من منزلها بالقدس
منذ الأمس

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة

مقالات

قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

د. عماد الحديدي
غوتيريش وانعدام التوازن

غوتيريش وانعدام التوازن

د. عصام شاور
الواقعية السياسية في خطاب السنوار

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

خالد معالي
السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

عماد زقوت