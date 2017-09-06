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فرنسا تدين طرد الاحتلال لعائلة شماسنة بالقدس

الأربعاء 06 سبتمبر 2017 07:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

فرنسا تدين طرد الاحتلال لعائلة شماسنة بالقدس

أدانت فرنسا طرد سلطات الاحتلال، عائلة شماسنة التي تقيم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية عن منزلها، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.

ودعت فرنسا، في بيان صادر عنها، "سلطات الاحتلال إلى الامتناع عن القيام بأي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته".

 وكررت فرنسا "إدانتها الاستيطان في القدس الشرقية وفي الأراضي الفلسطينية، إذ يُعدّ غير شرعي بموجب القانون الدولي ويقف عائقًا أساسيًا أمام إرساء السلام العادل والدائم القائم على حلّ الدولتين".

وكانت سلطات الاحتلال  قد طردت بالقوة، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عائلة شماسنة من منزلها في كُبّانيّة أم هارون في حي الشيخ جراح وسط مدنية القدس المحتلة، بعد صدور قرار بالاستيلاء عليه، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة.

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