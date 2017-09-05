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واجتماع مع عباس مساءً

بالصور : اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة

الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 11:49 ص بتوقيت القدس المحتلة

اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة

قناة الأقصى - غزة

اجتمع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير صباح الثلاثاء برئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، وذلك خلال زيارته الأراضي المحتلة بهدف تقييم الوضع الإنساني.

وذكرت المتحدثة باسم الصليب سهير زقوت أن الاجتماع مع السنوار سيكون "مغلقًا" وسيقتصر على ماورير ومدير عمليات المنطقة العربية جاكلين مايو، ومدير مكتب غزة جيلان ديفورن، وسيجري الساعة 11 صباحًا وسيستمر لساعة واحدة فقط.

وبينت زقوت أن ماورير سيُجري خلال زيارته عددًا من الزيارات الميدانية، وتشمل لقاءً مع أهالي الأسرى ومزارعين وصيادين وحقوقيين وأكاديميي جامعات، وذلك للاطلاع على الوضع الإنساني بعد 3 سنوات من زيارته السابقة.

وأشارت إلى أنه سيلتقي خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام الرئيس محمود عباس (ستكون مساء اليوم)، ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وأوضحت زقوت أن رئيس اللجنة سيعلن عن نتائج لقاءاته ومناقشاته مع السلطات وممثلي المجتمع المدني بمؤتمر صحفي في فندق الأمريكان كولوني بمدينة القدس المحتلة يوم الخميس الساعة الخامسة.

ووصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفريقه إلى غزة صباح اليوم عبر حاجز بيت حانون/"إيرز" شمال قطاع غزة.

اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة
اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة
اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة
اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة
اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة
اجتماع مغلق بين رئيس الصليب الأحمر والسنوار بغزة
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