قرار صهيوني بمنع زوجة البرغوثي من زيارته حتى عام 2019

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أعلنت زوجة الأسير القائد مروان البرغوثي المحامية فدوى البرغوثي، منعها من قبل سلطات الاحتلال من زيارة زوجها، بعد حصولها على تصريح للزيارة الاثنين.

وقالت البرغوثي في تصريح لها، "منذ إضراب الأسرى إضراب الحرية والكرامة في نيسان الماضي تم منعي من زيارة القائد مروان البرغوثي أبو القسام ولم ألتقيه منذ الإضراب واليوم بعد حصولي على تصريح أمني لزيارة واحدة فقط عن طريق الصليب الأحمر".

وأضافت "وحينما وصلت انتظرت ما يقارب 10 ساعات ثم تم إبلاغي بأنني ممنوعة من الزيارة".

وذكرت أن "المنع كما قالوا لي شخصياً بسبب دعمي لموقف الأسرى في الإضراب، وهذا المنع لغاية عام 2019".

وأكدت البرغوثي "استمرارها في دعم الأسرى وحقهم في الحرية مهما كان الثمن وان كنت أتألم واتعذب وأتعب لكن لن تكسر ارادتنا فالله معنا وشعبنا والأحرار معنا ".