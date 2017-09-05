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حماس تدعو لحلول شجاعة تمنع جولات عنف جديدة بعين الحلوة

الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 11:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تدعو لحلول شجاعة تمنع جولات عنف جديدة بعين الحلوة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان إلى إيجاد حلول شجاعة ومسؤولة وحكيمة تمنع جولات عنف جديدة داخل المجتمع الفلسطيني أو بين الفلسطينيين واللبنانيين، بما يحفظ المصالح العليا ويمنع دخول جهات تخريبية على خط الأزمات.

وقال المسؤول الإعلامي في الحركة رأفت مرة في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية إن "حماس تتمسك بمبدأ الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة، وبضرورة منع استخدام المخيمات في أي مشاريع تضر بالفلسطينيين واللبنانيين".

ودعا مرة إلى إيجاد خطة إنقاذية للمخيم تمنع اللجوء للعنف وتوفر حلولًا لكل الأزمات التي تهدد الفلسطينيين واللبنانيين، مؤكدًا أن حل الإشكاليات يكون بالحوار واحترام القانون و"ضمن الأطر الفلسطينية".

وأضاف أن حماس ترفض استخدام العنف من قبل أي طرف مهما كان شأنه وموقعه، كما ترفض سياسة التخريب والاغتيالات واللجوء إلى السلاح لفرض الآراء.

وأشار إلى أن أول خطوة في حل أزمة مخيم عين الحلوة وباقي الأزمات الفلسطينية في لبنان تكون من خلال التفاهم الفلسطيني الداخلي والعمل المشترك وتغليب المصالح الفلسطينية-اللبنانية العليا".

ولفت إلى أنها تتمثل بالمحافظة على الأمن والعلاقات المشتركة واحترام الفلسطينيين سيادة لبنان واستقراره، والتزام لبنان رفض التوطين ودعم حق العودة ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية.

وأكد مرة على ضرورة إخراج جميع المطلوبين اللبنانيين من مخيم عين الحلوة وإيجاد حل للمطلوبين الفلسطينيين لنزع أي مبرر لاستخدام العنف أو التوتير الأمني.

وشدد على أن تلك الخطوة تضمن عدم حصول جولات عنف جديدة، وصدام لبناني-فلسطيني مرير لا أحد يرغب فيه.

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