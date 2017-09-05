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إخطارات إخلاء لـ6 عائلات فلسطينية بالشيخ جراح بالقدس

الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 11:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

إخطارات إخلاء لـ6 عائلات فلسطينية بالشيخ جراح بالقدس

قناة الأقصى - القدس المحتلة

سلمت سلطات الاحتلال الصهيونية ست عائلات فلسطينية إخطارات إخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت لجنة حي الشيخ جراح أن دائرة ما يسمى بـ"حارس أملاك الغائبين" سلمت خلال عيد الأضحى المبارك ست عائلات مقدسية قرارات إخلاء من منازلها في الحي بغضون 30 يومًا.

وأوضحت أن المنازل تعود لعدة عائلات، ويقطن بداخلها حوالي 30 فردًا، معظمهم يعيشون بعقود إيجار محمية، ولكن محامي "حارس أملاك الغائبين" يطالبهم بتجديد تلك العقود وفق شروط جديدة.

وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أراض امتلكها يهود قبل العام 1948، وهو ما دحضه الفلسطينيون من خلال وثائق رسمية لم تقبل بها المحاكم الصهيونية.

وأخلت قوة عسكرية صهيونية خاصة فجر اليوم الثلاثاء عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين، وذلك بعد تفريغ محتوياته.

وتعيش عائلة شماسنة بمنزلها منذ عام 1964، وكانت ندفع إيجار المنزل بعد النكبة لِـ "حارس أملاك العدو" التابع للحكومة الأردنية، وبعد احتلال القدس عام1967 انتقلت إدارة تلك المنازل إلى القيم العام.

وأجبر حينها كافة السكان على عمل عقد إيجار سنوي، حتى عام 2009، العام الذي رفض تجديد عقد الإجار بحجة وجود ورثة للمنزل، والذين توجهوا بدورهم إلى المحاكم الإسرائيلية لإخلاء عائلة شماسنة منه، وعام 2016 صدر القرار النهائي القاضي بإخلاء العائلة من منزلها لصالح المستوطنين.

وتخطط جماعات استيطانية لإقامة عشرات المساكن الاستيطانية على أنقاض المنازل الفلسطينية حال تفريغها من سكانها الفلسطينيين، حيث كُشف مُؤخرًا عن مخطط إسرائيلي لتوطين 400 عائلة يهودية في الحي خلال خمس سنوات.

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