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الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين من الطور وسلوان

الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 11:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين من الطور وسلوان

قناة الأقصى - القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية فجر الثلاثاء والليلة الماضية، أربعة مقدسيين خلال اقتحامها بلدتي الطور وسلوان بالقدس المحتلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الشاب أمير فروخ (18 عامًا) من حي عين اللوزة في سلوان.

وأفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الاثنين، بلدة الطور شرق القدس القديمة، وانتشرت في شارعها الرئيس، وأوقفت عدة شبان وفتية وأخضعتهم للتفتيش الدقيق، بحجة "إلقاء الحجارة باتجاه مركبات الشرطة المارة من المنطقة"، وخلال ذلك اعتقلت ثلاثة فتية أثناء تواجدهم بالشارع.

وأوضح محامي المركز أن المعتقلين هم أمير حازم الصياد (15 عامًا)، محمد محمود أبو الهوى (14 عامًا)، وداود أبو الهوى (14 عامًا)، حيث جرى تحويلهم إلى مركز شرطة "شارع صلاح الدين" بالقدس للتحقيق معهم.

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