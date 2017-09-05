المقدسية النتشة تسلم نفسها للاحتلال لقضاء مدة محكوميتها

قناة الأقصى - القدس المحتلة

توجهت السيدة المقدسية سحر النتشة (48 عامًا) صباح الثلاثاء، إلى سجن "الرملة" الصهيوني لتسلم نفسها لإدارة السجن لقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقها.

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن المقدسية النتشة من سكان بيت حنينا، توجهت صباحًا إلى سجن "الرملة" لتسليم نفسها من أجل قضاء مدة محكوميتها الصادرة عن محكمة الاحتلال بحقها لمدة ثلاثة شهور.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال أدانت النتشة "بالتحريض على الفيسبوك"، لافتًا إلى أنها كانت اعتقلت بتاريخ 21-3-2016، وعزلت في زنزانة انفرادية لمدة 11يومًا، وأفرج عنها بشرط تحويلها للحبس المنزلي.

وكانت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس حكمت الشهر الماضي على المقدسية سحر النتشة بالسجن الفعلي مدة ثلاثة أشهر، بتهمة "التحريض على الفيسبوك".

يذكر أنّ النتشة متزوجة وأم لسبعة أبناء، وهي من النساء المرابطات في المسجد الأقصى، وكان قد تمّ إبعادها عن المسجد الأقصى المبارك بموجب قرار سابق.

وتتعمد سلطات الاحتلال التنكيل بالمرابطات المقدسيات عبر اعتقالهن والتحقيق معهن والاعتداء عليهن بالضرب، وكذلك إبعادهن عن المسجد الأقصى، وفرض الحبس المنزلي على بعضهن، في محاولة لمنعهن من التصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه للمسجد.