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اعتقال شاب بالأمعري وأعمال تفتيش واسعة

بالصور : مواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال لوسط رام الله

الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 08:19 ص بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال لوسط رام الله

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء مركز مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ودارت مواجهات مع عشرات الشبان.

وأفاد شهود عيان أن دوريات عسكرية وناقلات الجنود اقتحمت مركز المدينة من جهة شارع الإرسال، وتصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة قبيل محاولاتها اقتحام الأمعري.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط دون وقوع إصابات.

وبين الشهود أن قوات الاحتلال اقتحمت 5 منازل بالأمعري وسط رام الله، وفجرت أبواب بعضها وقامت بأعمال التفتيش والتخريب والعبث بمحتوياتها والتحقيق مع ساكنيها بصورة استفزازية، واعتقلت الشاب يحيى جبرين رمانة بعد اقتحام منزل أسرته في المخيم.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات عنيفة قبل منتصف الليل في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي.

وأغلق الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي ومنع الأهالي من التنقل، فيما أصيب فتى بالرصاص المعدني المطاطي خلال المواجهات.

مواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال لوسط رام الله
مواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال لوسط رام الله
مواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال لوسط رام الله
مواجهات عنيفة باقتحام الاحتلال لوسط رام الله
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