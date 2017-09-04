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شمال فلسطين المحتلة

مناورات عسكرية صهيونية هي الأضخم منذ 20 عاما

الإثنين 04 سبتمبر 2017 09:05 م بتوقيت القدس المحتلة

مناورات عسكرية صهيونية هي الأضخم منذ 20 عاما

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أن قواته ستبدأ، الثلاثاء، مناورات غير مسبوقة تمتد لعشرة أيام في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان وسوريا.

وستكون هذه المناورات الكبرى منذ عشرين عاما، وستشهد مشاركة 20 فرقة عسكرية من كافة الألوية والأسلحة العسكرية.

وقال الجيش الصهيوني في بيان نقلته وسائل إعلام الاحتلال إن هذه المناورات كانت ضمن خطة التدريبات العسكرية للعام الحالي، وإنها تهدف إلى الوقوف على الجاهزية العسكرية لمواجهة حرب واسعة قد تندلع في الشمال.

وكان الجيش الصهيوني قد أجرى مطلع العام الحالي تدريبات على حرب افتراضية في لبنان تستهدف حزب الله حملت اسم "السهم الأزرق"، واشتملت على تدمير نفق للحزب واحتلال مناطق جديدة.

ويجري عادة جيش الاحتلال مناورات عسكرية مختلفة خلال العام، يهدف من خلالها إلى التهيؤ لمواجهة اندلاع حرب في جبهتي الشمال والجنوب، كما يتدرب الجيش على كيفية إخلاء مستوطنين خلال ساعات الحرب، كما تقام مناورات بحرية وأخرى جوية.

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