  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

مخيم "تعليمي ترفيهي" لأطفال اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

الإثنين 04 سبتمبر 2017 08:41 م بتوقيت القدس المحتلة

مخيم "تعليمي ترفيهي" لأطفال اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

قناة الأقصى - عمّان

نظمت لجان المخيمات وفريق بسمة خير وبالتعاون مع الشباب الاحرار مخيما تعليميا وترفيهيا لأطفال اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بالأردن.

وجاء المخيم الفلسطيني الكبير وهو الأول من نوعه -كما يقول منظموه- في المخيمات الفلسطينية في الأردن بحضور شخصيات مهتمة بالقضية الفلسطينية وحق العودة،

وأكد مسؤول المهرجان الناشط الشبابي قيس عنبتاوي على ضرورة تنفيذ هذه الفعاليات لتعزيز روح الوطن في الطفل وترسيخ حق العودة لفلسطين.

وتخلل المخيم إلقاء محاضرة عن مدينة القدس والمسجد الأقصى لتعريف الأطفال بمقدساتهم وبلادهم، والتأكيد على أهمية نصرة الأقصى والتعريف به.

مخيم "تعليمي ترفيهي" لأطفال اللاجئين الفلسطينيين بالأردن
مخيم "تعليمي ترفيهي" لأطفال اللاجئين الفلسطينيين بالأردن
مخيم "تعليمي ترفيهي" لأطفال اللاجئين الفلسطينيين بالأردن
مخيم "تعليمي ترفيهي" لأطفال اللاجئين الفلسطينيين بالأردن
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

استشهاد "الصالحي" يرفع شهداء الحركة الأسيرة لـ 212

أردوغان سيدعو لقمة دولية حول أقلية "الروهينغيا" المسلمة بميانمار

الكشف عن خطة أمنية "أمريكية فلسطينية" لـ "شيطنة المقاومة"
خريجين غزة فرص عمل

وزارة العمل بغزة تدشن برنامج "طموح" لتوفير 4500 فرصة عمل مؤقتة
21151265_10154836797872621_7317762343704022062_n

نائبان بـ "الكنيست" يقتحمان باحات الأقصى

الأخبار الرئيسية

منذ 34 دقيقة

مناورات عسكرية صهيونية هي الأضخم منذ 20 عاما
منذ 52 دقيقة

اختتام مناسك الحج بعد طواف الوداع
منذ 3 ساعات

استشهاد "الصالحي" يرفع شهداء الحركة الأسيرة لـ 212
منذ 9 ساعات

حماس: منح المستوطنين إدارة شؤونهم بالضفة تجاوز للخطوط الحمر
منذ 12 ساعة

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في الضفة
منذ 11 ساعة

حماس تنعى الشهيد رائد الصالحي من الدهيشة

مقالات

قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

د. عماد الحديدي
غوتيريش وانعدام التوازن

غوتيريش وانعدام التوازن

د. عصام شاور
الواقعية السياسية في خطاب السنوار

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

خالد معالي
السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

عماد زقوت