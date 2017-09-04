مخيم "تعليمي ترفيهي" لأطفال اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

قناة الأقصى - عمّان

نظمت لجان المخيمات وفريق بسمة خير وبالتعاون مع الشباب الاحرار مخيما تعليميا وترفيهيا لأطفال اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بالأردن.

وجاء المخيم الفلسطيني الكبير وهو الأول من نوعه -كما يقول منظموه- في المخيمات الفلسطينية في الأردن بحضور شخصيات مهتمة بالقضية الفلسطينية وحق العودة،

وأكد مسؤول المهرجان الناشط الشبابي قيس عنبتاوي على ضرورة تنفيذ هذه الفعاليات لتعزيز روح الوطن في الطفل وترسيخ حق العودة لفلسطين.

وتخلل المخيم إلقاء محاضرة عن مدينة القدس والمسجد الأقصى لتعريف الأطفال بمقدساتهم وبلادهم، والتأكيد على أهمية نصرة الأقصى والتعريف به.