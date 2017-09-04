  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

استشهاد "الصالحي" يرفع شهداء الحركة الأسيرة لـ 212

الإثنين 04 سبتمبر 2017 05:48 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد "الصالحي" يرفع شهداء الحركة الأسيرة لـ 212

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ارتفع إلى 212 شهيدا، بعد ارتقاء الأسير الجريح رائد أسعد الصالحي (21 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، في مستشفى هداسا عين كارم متأثرا بجروحه التي اصيب بها قبل شهر.

وأوضح المركز في بيان له، أن الأسير الصالحي كان قد اعتقل بتاريخ 7/8/2017 بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحامها لمخيم الدهيشة، حيث أصيب بجروح خطيرة في منطقتي الكبد والفخذ، ونقل بحالة حرجة الى قسم العناية المكثفة بمستشفى هداسا للعلاج، ووضع وتحت أجهزة التنفس والتخدير لخطورة حالته.

وأضاف أن الشهيد الصالحي أجريت له أكثر من عملية جراحية ولم تتحسن حالته وقد مدد الاحتلال اعتقاله عدة مرات غيابياً، لعدم قدرته على حضور جلسة المحاكمة بسبب وضعه الصحي الخطير، حتى أعلن عن استشهاده الأحد.

وحمَّل المركز سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير الصالحي، نتيجة إطلاق النار عليه بقصد القتل دون مبرر، وسياسة الاهمال الطبي بحقه وعدم تقديم رعاية حقيقة له كونه مصاب بجراح خطيرة، ليكون بذلك الشهيد رقم (212) من شهداء الحركة الاسيرة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
21272326_1453673104668760_3537126362384831320_n

حجاج ذوي شهداء فلسطين يتوجهون لمكة لطواف الوداع
thumb

حماس تنعى الشهيد رائد الصالحي من الدهيشة
21272659_145158429414357_2632424293979776023_n

استشهاد الأسير الجريح رائد الصالحي من بيت لحم

أردوغان سيدعو لقمة دولية حول أقلية "الروهينغيا" المسلمة بميانمار

الكشف عن خطة أمنية "أمريكية فلسطينية" لـ "شيطنة المقاومة"

الأخبار الرئيسية

منذ 6 ساعات

حماس: منح المستوطنين إدارة شؤونهم بالضفة تجاوز للخطوط الحمر
منذ 9 ساعات

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في الضفة
منذ 10 ساعات

حجاج ذوي شهداء فلسطين يتوجهون لمكة لطواف الوداع
منذ 8 ساعات

حماس تنعى الشهيد رائد الصالحي من الدهيشة
منذ 5 ساعات

52 من أهالي الأسرى بغزة يزورون 34 معتقلاً في نفحة
منذ الأمس

حكومة الاحتلال تصادق على بناء مستوطنة جديدة جنوب نابلس

مقالات

قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

د. عماد الحديدي
غوتيريش وانعدام التوازن

غوتيريش وانعدام التوازن

د. عصام شاور
الواقعية السياسية في خطاب السنوار

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

خالد معالي
السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

عماد زقوت