استشهاد "الصالحي" يرفع شهداء الحركة الأسيرة لـ 212

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ارتفع إلى 212 شهيدا، بعد ارتقاء الأسير الجريح رائد أسعد الصالحي (21 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، في مستشفى هداسا عين كارم متأثرا بجروحه التي اصيب بها قبل شهر.

وأوضح المركز في بيان له، أن الأسير الصالحي كان قد اعتقل بتاريخ 7/8/2017 بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحامها لمخيم الدهيشة، حيث أصيب بجروح خطيرة في منطقتي الكبد والفخذ، ونقل بحالة حرجة الى قسم العناية المكثفة بمستشفى هداسا للعلاج، ووضع وتحت أجهزة التنفس والتخدير لخطورة حالته.

وأضاف أن الشهيد الصالحي أجريت له أكثر من عملية جراحية ولم تتحسن حالته وقد مدد الاحتلال اعتقاله عدة مرات غيابياً، لعدم قدرته على حضور جلسة المحاكمة بسبب وضعه الصحي الخطير، حتى أعلن عن استشهاده الأحد.

وحمَّل المركز سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير الصالحي، نتيجة إطلاق النار عليه بقصد القتل دون مبرر، وسياسة الاهمال الطبي بحقه وعدم تقديم رعاية حقيقة له كونه مصاب بجراح خطيرة، ليكون بذلك الشهيد رقم (212) من شهداء الحركة الاسيرة.