قطر وحماس .. الدعم والوفاء والاختبار؟

لنتذكر عناوين كبيرة ومفصلية في التاريخ القطري الحمساوي، قطر ملاذ الأزمة الأردنية الحمساوية 1999، قطر محور الممانعة (المقاومة) القطرية السورية الإيرانية الحمساوية 1999-2011، قطر ملاذ الأزمة السورية الحمساوية 2012، قطر الداعم المالي واللوجستي الحصري واللاعب والمنظر السياسي القوي لغزة 2007-2017، قطر حاضنة مؤتمر القمة العربية "دعم غزة" 2008م بحضور رئيس واعضاء المكتب السياسي لحماس، الزيارة التاريخية لأمير قطر الأب الشيخ حمد آل ثاني كأول رئيس عربي لغزة 2012، التبرع بمبلغ 407 مليون دولار لغزة، التعهد بمليار دولار خلال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوان 2014، هذه العناوين الكبيرة كانت فاصلة في حياة وتاريخ ودعم قطر لحماس، وخاصة الترياق القطري الحصري الذي قدم لإنعاش حماس في فترة حكمها لغزة منذ 2007 وحتى تاريخه عبر المشاريع القطرية السخية والمتمثل بإعادة إعمار ما يدمره الاحتلال ،سلسة الطرقات الدولية، المدن السكنية الحديثة، انشاء وبناء مدارس تعليمية، ملاعب رياضية، مختبرات زراعية، بناء المساجد، الهبات المالية الأميرية، المنح الضريبة وشراء وقود لمحطة الكهرباء، وإنشاء وتطوير مشاريع صحية كمستشفى "الشيخ حمد" للتأهيل والأطراف الصناعية" بجانب العديد من المراكز الصحية وغيرها، والتي ساهمت مساهمة عالية في انعاش الاقتصاد الغزي وأوقفت غزة على قدميها ومنعتها من الانهيار والاندثار، حيث عملت في هذه المشاريع أكثر من 65 شركة محلية ساهمت في تشغيل أكثر من 100000 كادر مهني وفني ، تحت اشراف مباشر من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والتي يشرف عليها الوزير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان اللذان يحظيان بمكانة عالية من قبل المسؤولين وأهالي غزة.

وفي الجانب الخفي من العلاقات القطرية الحمساوية تولدت علاقات حميمة بين القيادات الحمساوية وبين العائلة الحاكمة والشخصيات الاعتبارية القطرية وتعدت هذه العلاقات العلاقات السياسية إلى العلاقات الأسرية والشخصية وأحاديث السمر والمرح ، وليس أدل على ذلك الحفاوة العالية التي يلاقيها الوزير العمادي من قيادات حماس بغزة وعلى رأسهم اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحماس حيث يستقبل العمادي استقبال الرؤساء والزعماء، وفي المقابل الحفاوة الكبيرة التي يلاقيها هنية وعائلته بقطر وخاصة من سمو الأمير تميم أمير دولة قطر.

وبقيت العلاقات القطرية الحمساوية في هذا المستوى الرفيع وهذه العلاقات الدافئة والحميمة حتى عصفت بها ما يسمى بأزمة الخليج "حصار قطر" وما صاحبه من إملاءات دول الطوق على قطر من قطع العلاقات مع حماس الارهابية، وأمام هذه العاصفة التي واجهتها قطر بدبلوماسية عالية استطاعت أن تحد من قسوتها وتحدث اختراقات في جدارها إلا أنها استجابت نوعا ما مع ما يخص حركة حماس من خلال تخفيف التمثيل الحمساوي في قطر، التضيق على قيادات حماس العسكرية والحد من تواصلها مع الضفة وغزة، الأمر الذي أسفر عن خروج تلك القيادات خارج قطر، كما تأثرت المشاريع القطرية بغزة فتوقفت جميع المشاريع التي كان من المفترض ان تقوم بها قطر مستقبلا بغزة، واقتصر الأمر على الاستمرار بالمشاريع المفتوحة على أرض الواقع، وجاءت هذه التحولات القطرية مصاحبة للإجراءات غير المسبوقة التي شرع في تنفيذها الرئيس عباس بداية بخصومات في رواتب الموظفين تفاوتت ما بين 30-70%، مرورا بطلب تخفيض كمية الكهرباء القادمة من قبل الاحتلال وليس انتهاء بالتقاعد الإجباري للموظفين العسكريين والمدنيين، وأمام هذا الواقع الحياتي الأليم والسياسي المعتم، فتح في نهاية النفق ثقب ليدخل النور من خلاله فإذا به مصر ودحلان فتعاطت معه حماس وأسفر عن تفاهمات مصرية حمساوية ودحلانية حمساوية، مما أثر على العلاقة القطرية الحمساوية. حيث غضت قطر الطرف عن التفاهمات المصرية الحمساوية إلا أنها لم تخف عدم رضاها عن التفاهمات الحمساوية الدحلانية لأنها تعتبر دحلان العصا القذرة التي تضرب بها الامارات الأنظمة العربية والإسلامية المنافسة والمخاصمة لها، وليس أدل على ذلك تسليط قناة الجزيرة القطرية الضوء بصورة مكبرة على تاريخ وأعمال دحلان، ونبع الاستهجان من علم قطر اليقيني بأن من أفسد اتفاق مكة هو دحلان وأن هو سبب رئيس في الانقسام والمحرض الحقيقي على حماس والاخوان، فكيف بحماس تلجأ لهذه الخطوة غير المبررة من وجهة نظرها؟؟ وأمام هذا المشهد تقف حماس موقف سياسي صعب لا تحسد عليه في ظل محاربة رام الله ومحاصرة القاهرة وتخطيط أبو ظبي والرياض للنيل منها بجانب ضربات الاحتلال العسكرية المتباعدة تحت ذرائع وحجج واهية، فحماس ما بين الوفاء والاعتراف لصاحب الفضل بفضله وخاصة اذا كان هذا الصاحب يتعرض لأكبر هجمة وأعنف مؤامرة تمر بحياته ويحاصر برا وجوا وبحرا، بل يحارب بعلاقته ودعمه لحماس، أو الاستسلام ورفع الراية لخصومها ووضع رقبتها على مقصلتهم حتى تف بالوفاء أو أن تدير ظهرها لصاحب الفضل فتغدر به.

والمراقب للعلاقة القطرية الحمساوية منذ نشوب الأزمة الخليجية يجد أن حماس سلكت مسلكا دبلوماسيا دقيقا في وسط حقول الألغام التي نصبت لها فهي لم تغدر ولم تسلم رقبتها لخصومها، فاستطاعت أن تخترق جدار الخصوم من خلال حسن إدارة اللجنة الإدارية "الحكومية" لغزة واستغلالها كورقة قوية، بجانب ورقة الفصائل والمكونات الغزية التي سارعت في وضعها أمام مسؤولياتها الوطنية في وجه إجراءات عباس غير المسبوقة من جهة، والتفاهمات المصرية الحمساوية التي استطاعت من خلالها سد عجز المتطلبات الحياتية الضرورية مثل فتح معبر رفح وإدخال السولار والحديد ومستلزمات البناء وغيرها، والتفاهمات الحمساوية الدحلانية التي توجت بتشكيل لجنة المصالحة المجتمعية "تكافل" وإدخال العديد من الأموال الإماراتية لصالح العمال والخريجين والمشاريع الصغيرة، وبذلك تكون قد أنشأت سدا قويا في وجه إجراءات عباس وسقف توقعاته في سقوط حكم حماس نهاية شهر أغسطس على الأكثر، وفي المقابل سارعت حماس في إرسال وفودها ورسائلها لقطر حيث لعب رأس الدبلوماسية الحمساوية السابق خالد مشعل دورا محوريا فيها منذ نشوء الأزمة الخليجية وزادت دبلوماسية حماس مع سفراء قطر المتكررة لغزة الوزير العمادي ونائبه الحردان ورغم قطعهما المفاجئ لزيارتهما الأخيرة لغزة والتي فسرها العديد من المحللين والكتاب والإعلامين بغضب قطر وتوقيف دعمها لغزة وأنهما لن يعودا لغزة مجددا برسالة قوية لحماس، إلا أن العمادي سارع بنفي واستنكار ذلك بتصريحه لموقع اللجنة القطرية الإلكتروني، مؤكدا أن زيارته إلى القطاع مؤخرا جاءت ضمن سلسلة الزيارات الدورية والمعتادة التي يُجريها للقطاع وأنه يبذل جهودا كبيرة عبر لقاءات واتصالات يُجريها مع كافة الأطراف للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة في كافة المجالات، وأن الزيارة الاخيرة كان معدًا لها منذ بداية شهر أغسطس، لكنها جاءت في ظروف صعبة وقاسية يعيشها أهالي قطاع غزة.

ومما سبق نستخلص أن العلاقات القطرية الحمساوية لم تكن كسابق عهدها قبل الأزمة الخليجية، إلا أن الدبلوماسية الحمساوية استطاعت أن تجد آذانا قطرية تسمعها وتتفهم موقفها بالنسبة للتفاهمات المصرية ولكنها ما زالت تحتاج لوقت أطول ولشرح أوفى حول التفاهمات الدحلانية، وأن قطر تحاول جر حماس لملعب عباس، وهذا واضح في طيات تصريحات العمادي "بأنه يبذل لقاءات واتصالات مع كافة الأطراف للتخفيف من معناة غزة"، فهل تستطيع حماس اقناع قطر بسقف التفاهمات الدحلانية؟، أو أن قطر تستطيع كسر هوة الجبهة العباسية الحمساوية وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل "غير المسبوقة"؟