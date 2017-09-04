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حماس: منح المستوطنين إدارة شؤونهم بالضفة تجاوز للخطوط الحمر

الإثنين 04 سبتمبر 2017 12:19 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: منح المستوطنين إدارة شؤونهم بالضفة تجاوز للخطوط الحمر

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالقرارات الصهيونية المتواصلة من حكومة الاحتلال بتصاعد وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وتشكيل إدارة للمستوطنين في الضفة المحتلة .

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن منح المستوطنين تشكيل مجلس لإدارة شؤونهم وتوفير الخدمات البلدية لهم في مدينة الخليل سابقة خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر، محملاً الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك.

وبين القانوع أن القرار يعكس طرف حكومة الاحتلال وسلوكها الهمجي في التعامل مع الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف أن القرار دليلٌ قاطع على فشل كل مشاريع التسوية مع الاحتلال ونسف لاتفاقياته الهزيلة وطعنة في وجه كل الذين يعولون على إحياء مفاوضات عبثية مع العدو الصهيوني من جديد.

وطالب القانوع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتها ومغادرة مربع الصمت  والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته.

ودعا شعبنا بمكوناته وشرائحه كافة إلى التصدي لمخططات الاحتلال ومواجهة قراراته بكل الإمكانات والوسائل.

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