حجاج ذوي شهداء فلسطين يتوجهون لمكة لطواف الوداع

قناة الأقصى - غزة

رمى ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء فلسطين الجمرات الثلاث، وتوجهوا إلى المسجد الحرام لتأدية طواف الوداع والانتهاء من مناسك الحج.

وأشاد رئيس لجنة فلسطين، محمد سعد الدوسري، مساء اليوم الأحد، بتعاون الجهات الأمنية السعودية مع لجان البرنامج لتوفير الراحة لضيوف الرحمن، مؤكداً أن جميع الخطط المعتمدة من المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، سار عليها فريق عمل البرنامج وحققت نجاحاً دون تسجيل أي إصابات أو حالات تذكر.

وقال الدوسري: "بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، يستعد البرنامج لنقل ضيوف خادم الحرمين من ذوي شهداء فلسطين إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد رسول الله–صى الله عليه وسلم– قبل عودتهم لبلادهم سالمين بإذن الله".

وأضاف أن "اللجان المشرفة على برنامج خادم الحرمين الشريفين ستقوم بترتيب عدة زيارات لذوي الشهداء في المدينة المنورة منها قبر رسول الله صلى الله عليه، ومطابع المصحف الشريف في المدينة، وغير ذلك ضمن الجدول المرتب له مسبقاً بإشراف وتوجيه من الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد".

من جهته، ثمن رئيس بعثة حجاج مكرمة ذوي الشهداء في قطاع غزة، محمد جودة النحال، هذه البادرة الطيبة من خادم الحرمين الشريفين، قائلاً: "ليس بمستغرب على القيادة والشعب السعودي هذا الكرم الكبير لتذليل الصعاب وتسخير كافة الإمكانيات أمام الحجاج، وهذا ما عهدناه من أبناء هذا الشعب الطيب بقيادة حكومة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله في عمره وحفظ هذه البلاد من كل شر".

وأضاف النحال "بحمد الله أدى الحجاج من ذوي الشهداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة ولله الحمد، ووجدنا من اللجان المشرفة على البرنامج كل الترحيب ولمسنا مساعدتهم وجهدهم المبذول".