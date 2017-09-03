  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

لمستوطني "عمونة"

حكومة الاحتلال تصادق على بناء مستوطنة جديدة جنوب نابلس

الأحد 03 سبتمبر 2017 03:30 م بتوقيت القدس المحتلة

حكومة الاحتلال تصادق على بناء مستوطنة جديدة جنوب نابلس

قناة الأقصى

صادقت حكومة الاحتلال اليوم الأحد، على استئناف العمل لإقامة مستوطنة جديدة جنوب نابلس، للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنة "عمونة" قبل أشهر.

ويقضي القرار الذي صادقت عليه الحكومة خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم "عميحاي" للمستوطنين الذين اجلتهم الحكومة من بؤرة "عمونة" ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا.

كما سيخصص الاحتلال مبلغ خمسة ملايين شيكل أخرى، أجرة الفنادق التي يسكنها هؤلاء المستوطنون إلى أن يتم تسليمهم البيوت في المستوطنة الجديدة التي ستقام بالقرب من مستوطنة شيلو.

وكان الاحتلال قد أخلى بؤرة "عمونة" وتسعة بيوت في عوفرا، وفقاً لقرار المحكمة العليا بسبب إقامتها على "أراضي فلسطينية".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
static1_-_7sur7_-_be_1300_732_50_s_c1_center_center_0_0_1_905719_large

دراسة تكشف أسرارا جديدة عن التثاؤب المُعدي
cb265f0dd9b1b67b725c2befa8d80cfc

حكومة الاحتلال تقر استئناف البناء في مستوطنة قرب نابلس
صورة أرشيفية

الاحتلال يعتقل مسنة فلسطينية على حاجز غرب رام الله
nnn

إصابة خطرة لطفلة دهستها مستوطنة في الخليل
cccc

إصابة فتى برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

اعتقال ناشط في فعالية مندّدة بإقامة جدار للمستوطنين بالخليل
منذ 6 ساعات

30 عملية فدائية وارتقاء شهيد بالضفة المحتلة في أغسطس
منذ 4 ساعات

مركز الأسرى: انتهاكات كبيرة بحق الأسرى في العيد
منذ الأمس

حكومة الاحتلال تقر استئناف البناء في مستوطنة قرب نابلس
منذ 23 ساعة

الحجاج يرمون الجمرات في منى بأيام التشريق
منذ 23 ساعة

38 ألف روهينغي مسلم فروا إلى بنغلادش في أسبوع

مقالات

غوتيريش وانعدام التوازن

غوتيريش وانعدام التوازن

د. عصام شاور
الواقعية السياسية في خطاب السنوار

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

خالد معالي
السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

عماد زقوت
​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

حسام الدجني