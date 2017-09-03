حكومة الاحتلال تصادق على بناء مستوطنة جديدة جنوب نابلس

قناة الأقصى

صادقت حكومة الاحتلال اليوم الأحد، على استئناف العمل لإقامة مستوطنة جديدة جنوب نابلس، للمستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنة "عمونة" قبل أشهر.

ويقضي القرار الذي صادقت عليه الحكومة خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم "عميحاي" للمستوطنين الذين اجلتهم الحكومة من بؤرة "عمونة" ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا.

كما سيخصص الاحتلال مبلغ خمسة ملايين شيكل أخرى، أجرة الفنادق التي يسكنها هؤلاء المستوطنون إلى أن يتم تسليمهم البيوت في المستوطنة الجديدة التي ستقام بالقرب من مستوطنة شيلو.

وكان الاحتلال قد أخلى بؤرة "عمونة" وتسعة بيوت في عوفرا، وفقاً لقرار المحكمة العليا بسبب إقامتها على "أراضي فلسطينية".