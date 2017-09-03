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بالصور : اعتقال ناشط في فعالية مندّدة بإقامة جدار للمستوطنين بالخليل

الأحد 03 سبتمبر 2017 02:02 م بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال ناشط في فعالية مندّدة بإقامة جدار للمستوطنين بالخليل

قناة الأقصى

اعتقلت قوّات الاحتلال الأحد، ناشطاً صحفياً في فعالية مناهضة لإقامة بلدية للمستوطنين بمدينة الخليل، ومطالبة بإزالة الحواجز والأسيجة المقامة في مدخل حارة غيث قرب المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضّفة المحتلة.

وحسب النشطاء، فإنّ قوّات الاحتلال اعتقلت النّاشط رائد أبو ارميلة عقب وقوع مناوشات وتدافع بالأيدي بين الشّبان الفلسطينيين وقوّات الاحتلال والمستوطنين.

ورفع المشاركون الشعارات المطالبة برفع الإغلاق، والمطالبة بإزالة السياج الذي تقيمه سلطات الاحتلال في محيط المنطقة، والذي يفصل بين منازل المواطنين ويعيق حركتهم، لصالح مرور المستوطنين في المكان بكل حرية.

وحذّر منسق تجمع شباب ضدّ الاستيطان عيسى عمرو من المخطط الاستيطاني القاضي بإقامة بلدية للمستوطنين في مدينة الخليل، معتبراً الأمر تعبيراً عن قرار الحكومة الصهيونية بمنح المستوطنين إدارة أمورهم، وبالتالي إعطائهم صلاحيات لإدارة الأحياء الفلسطينية التي يعتبرونها جزءا من المشروع الاستيطاني في المنطقة.

وحسب عمرو، فإنّ المخطط يهيئ لإقامة مدينة للمستوطنين في قلب المدينة، والسيطرة الفعلية على كامل الأحياء الفلسطينية القديمة في قلب مدينة الخليل المعزولة أصلا بفعل الأنشطة الاستيطانية.

كما طالب النشطاء بخروج المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب الذي تم الاستيلاء عليه مؤخرا.

اعتقال ناشط في فعالية مندّدة بإقامة جدار للمستوطنين بالخليل
اعتقال ناشط في فعالية مندّدة بإقامة جدار للمستوطنين بالخليل
اعتقال ناشط في فعالية مندّدة بإقامة جدار للمستوطنين بالخليل
اعتقال ناشط في فعالية مندّدة بإقامة جدار للمستوطنين بالخليل

المصدر : وكالات

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