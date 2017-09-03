  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الطقس: أجواء شديدة الحرارة

الأحد 03 سبتمبر 2017 08:47 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: أجواء شديدة الحرارة

قناة الأقصى

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر : وكالات

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb

الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود درجتين
416f6d1bf55018904aeb4470f14dbf6a

انخفاض على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

الحرارة أعلى من معدلها بـ 3 درجات
صورة تعبيرية

الطقس: استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة

طقس فلسطين.. أجواء صافية اليوم وارتفاع الحرارة الأحد

الأخبار الرئيسية

منذ 31 دقيقة

30 عملية فدائية وارتقاء شهيد بالضفة المحتلة في أغسطس
منذ 21 ساعة

حكومة الاحتلال تقر استئناف البناء في مستوطنة قرب نابلس
منذ 17 ساعة

الحجاج يرمون الجمرات في منى بأيام التشريق
منذ 17 ساعة

38 ألف روهينغي مسلم فروا إلى بنغلادش في أسبوع
منذ 19 ساعة

الاحتلال يعتقل مسنة فلسطينية على حاجز غرب رام الله
منذ الأمس

إصابة خطرة لطفلة دهستها مستوطنة في الخليل

مقالات

غوتيريش وانعدام التوازن

غوتيريش وانعدام التوازن

د. عصام شاور
الواقعية السياسية في خطاب السنوار

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

خالد معالي
السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

عماد زقوت
​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

حسام الدجني