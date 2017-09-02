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38 ألف روهينغي مسلم فروا إلى بنغلادش في أسبوع

السبت 02 سبتمبر 2017 03:44 م بتوقيت القدس المحتلة

38 ألف روهينغي مسلم فروا إلى بنغلادش في أسبوع

قناة الأقصى - وكالات

قدر مسؤولون في الأمم المتحدة، عدد الروهينغا الفارين من إقليم "أراكان" غربي ميانمار، إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس / آب الماضي، بنحو 38 ألف شخص.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المسؤولين الأمميين، أن تواصل هجمات جيش ميانمار والبوذيين القوميين ضد أقلية "الروهينغا" المسلمة، تسبب باستمرار تدفق المزيد منهم إلى بنغلادش المجاورة.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في بنغلادش فيفيان تان، في تصريح صحفي، ورود معلومات عن تعرض الفارين إلى بنغلادش لإطلاق نار أثناء عبور الحدود، دون معرفة مصدره.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن "مجلس الروهينغا الأوروبي" في بيان، أن السلطات لا تسمح للمدنيين بالحصول على المواد الغذائية والإمدادات الطبية، ولا تسمح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى المنطقة.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب الجيش انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، بحسب تقارير إعلامية.

والإثنين الماضي، أعلن المجلس مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات للجيش بأراكان (راخين)، خلال 3 أيام فقط.

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