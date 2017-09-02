أردوغان سيدعو لقمة دولية حول أقلية "الروهينغيا" المسلمة بميانمار

قناة الأقصى - وكالات

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الجمعة، إن قمة ستعقد بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث حل جذري لمشكلة أقلية "الروهينغيا" المسلمة بميانمار، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المزمعة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف جاويش أوغلو، في تصريح خلال مشاركته في برنامج للتهنئة بعيد الأضحى، بمقر حزب العدالة والتنمية في مدينة أنطاليا أن عددًا من زعماء الدول المهتمة بالأزمة سيشاركون في القمة، وسيحضرها أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تعمل من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين)، غربي ميانمار، وأن الرئيس أردوغان بحث في وقت سابق اليوم الأوضاع هناك في اتصالات هاتفية مع عدد من زعماء العالم.

كما اتصل الرئيس التركي، بحسب جاويش أوغلو، بالأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، الذي يقود البعثة الأممية إلى أراكان، دون مزيد من التفاصيل.

والإثنين الماضي، أعلن "مجلس الأوروبي للروهينغيا"، عن مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم، في هجمات للجيش، خلال 3 أيام فقط.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وصل بنغلاديش نحو 87 ألف شخص من الأقلية، وفق مصادر رسمية.