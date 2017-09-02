حكومة الاحتلال تقر استئناف البناء في مستوطنة قرب نابلس

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قالت وسائل إعلام الاحتلال، إن "الحكومة الصهيونية ستقر خلال جلستها الأسبوعية غدا الأحد، استئناف أعمال البناء في مستوطنة "عميحاي" الجديدة التي تقام على أراضي محافظة نابلس".

وأضافت أنه "كجزء من القرار المرتقب للحكومة، ستقوم وزارة المالية بتحويل 55 مليون شيقل إلى وزارة الداخلية لنقلها إلى المجلس الإقليمي، "ماطيه بنيامين"، في الضفة الغربية المحتلة، كما ستقر الحكومة في جلستها "تحويل 5 ملايين شيقل إضافية لوزارة الأمن"، وذلك من أجل "البدء بالعمل على الأرض وتمويل إقامة المباني المؤقتة في المستوطنة الجديدة".

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنة الجديدة 'عميحاي'، تصادر أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة.

وكانت سلطات الاحتلال، بدأت أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، بالعمل على الأرض لبناء هذه المستوطنة الجديدة.

وتقدر بعض المصادر، مساحة مجمل الأرض الفلسطينية المصادرة لبناء هذه المستوطنة الجديدة 'عميحاي'، بحوالي 205 دونمات، وجرى الاستيلاء عليها ومصادرتها العام الماضي، بذريعة 'احتياجات عسكرية' وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها 'أراضي دولة'.