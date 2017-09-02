الحجيج يستقرون بمشعر منى بعد يوم النحر

استقر أكثر من 2.3 مليون حاج في مشعر منى بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، والفراغ من مناسك يوم النحر أمس الجمعة، ويواصل ضيوف الرحمن مناسكهم في أيام التشريق الثلاثة.

وقد نصحت السلطات السعودية الحجاج بتجنب رمي الجمرات من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

ويمكن للمتعجّل أن يغادر منى في الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

واكتملت في وقت سابق عمليات تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات في منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، وسيتوجهون لاحقا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة.

وعقب رمي جمرة العقبة الكبرى يُشرع للحجاج الحلق أو التقصير للتحلل الأصغر من الإحرام، ويواصلون مناسكهم أيام التشريق الثلاثة وهي الـ11 والـ12 والـ13 من ذي الحجة، ويمكن للمتعجل أن يغادر منى في الـ12 بعد رمي الجمرات الثلاث، ثم يؤدي طواف الوداع.

وأدى الحجاج الخميس صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ومكثوا بها حتى فجر اليوم، وذلك بعد وقوفهم بصعيد عرفات، حيث أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا واستمعوا إلى خطبة عرفات.