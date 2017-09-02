انستغرام تُتيح مشاركة ومشاهدة الحكايات على نسخة الويب

قناة الأقصى

بدأت شبكة انستغرام Instagram بإطلاق تحديث جديد لنسختها على الويب أضافت فيها إمكانية مشاهدة الحكايات التي يُشاركها الأصدقاء، وذلك على ذمّة موقع The Verge.

ومع وصول الميّزة، سيُصبح المستخدم قادرًا على تشغيل الحكايات باستخدام متصفح هاتفه الذكي أو متصفح الحاسب دون مشاكل. وهي ميّزة ستبدأ بالوصول بالتدريج خلال الفترة القادمة.

وإضافة لما سبق، تنوي الشركة توفير أداة لرفع ومشاركة الحكايات من نسخة الويب أيضًا. وهذا شيء مُفيد للمصوّرين على سبيل المثال بحيث يُمكن مشاركة الصور بعد تعديلها بأريحية أكبر.

ولم تُحدد الشبكة موعدًا لوصول الميّزة الثانية. إلا أن The Verge ذكر أنها ستبدأ بالوصول خلال الأشهر القليلة القادمة.