  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

إصابة فتى برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 01 سبتمبر 2017 08:06 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة فتى برصاص الاحتلال في كفر قدوم

أصيب الفتى يوسف عامر (14 عامًا) بعيار معدني مغلف بالمطاط في البطن خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 14 عاما.

وأفادت مصادر محلية مساء الجمعة، أن جنود الاحتلال استهدفوا الفتى عامر أثناء تواجده في منزل عمه بعيار معدني في البطن من مسافة قريبة مما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها الى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج.

وأكدت أن أهالي البلدة خرجوا في يوم العيد الأول للتأكيد على استمرار مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة وأعاقوا تحرك المواطنين وأوقفوهم ودققوا هوياتهم واستخدموهم دروعا بشرية خلال المواجهات.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
nnn

قوات الاحتلال تعتقل مقدسيين

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين
21192272_509695089372725_5293168415237183267_n

الاحتلال يفرج عن القياديين في حماس يوسف ونخلة
nnn

الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
التقاط

الاحتلال يغلق إذاعة منبر الحرية ويصادر معدّاتها

الأخبار الرئيسية

منذ 5 ساعات

المسلمون يحتفلون اليوم بعيد الأضحى
منذ 13 ساعة

بحر: ثابتون على أرضنا ومقدساتنا وأعيادنا وحدوية اجتماعية
منذ 20 ساعة

انطلاق أولى جلسات المصالحة المجتمعية في غزة
منذ الأمس

الاحتلال يفرج عن القياديين في حماس يوسف ونخلة
منذ الأمس

الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
منذ الأمس

الاحتلال يغلق إذاعة منبر الحرية ويصادر معدّاتها

مقالات

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

الواقعية السياسية في خطاب السنوار

خالد معالي
السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

السنوار يتحدث عن صفقة الأسرى والمشروع الوطني واللجنة الحكومية

عماد زقوت
​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

​الوفد الأمريكي وخيارات عباس

حسام الدجني
فرق بين بصيص أمل وسراب

فرق بين بصيص أمل وسراب

د. عصام شاور