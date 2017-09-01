إصابة فتى برصاص الاحتلال في كفر قدوم

أصيب الفتى يوسف عامر (14 عامًا) بعيار معدني مغلف بالمطاط في البطن خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 14 عاما.

وأفادت مصادر محلية مساء الجمعة، أن جنود الاحتلال استهدفوا الفتى عامر أثناء تواجده في منزل عمه بعيار معدني في البطن من مسافة قريبة مما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها الى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج.

وأكدت أن أهالي البلدة خرجوا في يوم العيد الأول للتأكيد على استمرار مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة وأعاقوا تحرك المواطنين وأوقفوهم ودققوا هوياتهم واستخدموهم دروعا بشرية خلال المواجهات.